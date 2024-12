कुवैत एयरपोर्ट पर 13 घंटे से फंसे हैं 60 भारतीय पैसेंजर्स; मचा हाहाकार, भूखे-प्यासे काट रहे वक्त

Kuwait Airport: कुवैत के एयरपोर्ट पर भारतीय मुसाफिर फंसे हुए हैं. बताया जा रहा है कि ये मुसाफिर लगभग 13 घंटों से फंसे हुए और इस दौरान उन्हें खाना-पानी भी नहीं मिल पा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई से मैनचेस्टर जा रहे भारतीय यात्री कुवैत एयरपोर्ट पर 13 घंटे से फंसे हुए हैं और उन्होंने खाना समेत अन्य किसी भी तरह ममद नहीं मिल पा रही. इस संबंध कुछ वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों की तादाद 60 के करीब बताई जा रही है.

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया वायरल एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गल्फ एयर के यात्री एयरपोर्ट अधिकारियों से बहस कर रहे हैं. ट्वीट में आरोप लगाया गया कि यात्रियों को परेशान किया गया और एयरलाइन ने कथित तौर पर केवल यूरोपीय संघ, यूके और यूएस के यात्रियों को ही ठहरने की जगह दी.

एक महिला मुसाफिर ने एनडीटीवी के साथ बात करते हुए कहा,'उन्होंने लाउंज में पहुंचने की इजाज़त मांगी थी लेकिन लेकिन हवाईअड्डा अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया.' महिला ने बताया कि हमने अधिकारियों से कहा कि अगर मुमकिन हो तो लाउंज में एंट्री की इजाज़त दी जाए लेकिन उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया. वे सुबह से ही हर तीन घंटे पर हमें बता रहे हैं कि हम घर जा रहे हैं.'

मुसाफिरों ने कहा कि कुवैत में उतरने से पहले उनकी फ्लाइट ने यू-टर्न ले लिया. उन्होंने कहा कि लैंडिंग से 20 मिनट पहले फ्लाइट के डायवर्जन का ऐलान किया गया और यहां तक ​​आरोप लगाया कि एक इंजन में आग लग गई थी. गल्फ एयर ने इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है.

Reading WHY BHARAT MATTERS while getting stuck in Kuwait without any help

All British Passport holders got their hotels sorted with On-arrival visa while #IndianPassport holders have been left stranded without any info, food, or any kind of help. @DrSJaishankar@GulfAir#GF5 pic.twitter.com/5qUNEP8rMO

— Shivansh (@shiv4nsh) December 1, 2024