Hijab Row: ईरानी राष्ट्रपति अब्राहिम रायसी ने न्यूज एंकर के सामने रखी हिजाब पहनने की शर्त, इनकार करने पर इंटरव्यू किया कैंसिल

Iran President Cancelled Interview: ईरान हिजाब आंदोलन की आग में जल रहा है. पूरी दुनिया उसका अमानवीय चेहरा देख रही है. विश्व के सामने अपने देश की अच्छी छवि रखने की जगह ईरानी राष्ट्रपति अब्राहिम रायसी अब भी रूढ़ीवादी सोच में बंधे नजर आ रहे हैं. धार्मिक कट्टरता ऐसी कि उन्होंने अमेरिका में पहले से तय अपना इंटरव्यू सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि इंटरव्यू लेने वाली महिला पत्रकार ने हिजाब पहनकर उनसे सवाल पूछने की उनकी शर्त को मानने से इनकार कर दिया. महिला न्यूज एंकर ने ट्वीट कर इस घटना के बारे में बताया.

क्या है मामला

इंटरनेशनल न्यूज चैनल सीएनएन के लिए क्रिस्टियन अमनपोर नाम की न्यूज एंकर काम करती हैं. वह काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं. अमनपोर का जन्म ब्रिटेन में हुआ है, जबकि उनके पिता ईरानी हैं. गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग अमेरिका में ईरानी राष्ट्रपति अब्राहिम रायसी के साथ उनका एक इंटरव्यू होना था. इंटरव्यू पहले से प्लान था और एक हफ्ते से इसकी तैयारियां चल रहीं थीं. कैमरा, स्टेज सब कुछ तैयार था. लेकिन इंटरव्यू से करीब आधे घंटे पहले ईरानी राष्ट्रपति रायसी के एक सहयोगी ने अमनपोर से संपर्क किया और कहा, क्योंक यह मुहर्रम और सफर के पवित्र महीने हैं, इसलिए राष्ट्रपति चाहते हैं कि आप इंटरव्यू हिजाब पहनकर लें. अमनपोर ने फौरन इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया. जिसके बाद ईरानी राष्ट्रपति ने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया.

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh

— Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022