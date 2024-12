Iran women hijab law and protest: ईरान में महिलाओं की आजादी को कुचलने के लिए नए-नए कानून लाए जा रहे हैं. छोटी सी गलतियों के लिए भी भारी सजा के प्रावधान किए जा रहे हैं. हालांकि कड़े विरोध के चलते ईरान की सरकार को इन कानूनों पर रोक लगानी पड़ी है. इस बीच देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने महिलाओं को 'नाजुक फूल' कहकर नए विवाद को जन्‍म दे दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, शिया देश में महिला अधिकारों पर अंकुश लगाने के आरोपी खामेनेई ने कहा कि महिलाओं की 'देखभाल करने की जरूरत है'.

महिलाएं नाजुक फूल, उनकी सुगंध का लाभ लें

देश के सर्वोच्‍च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने पोस्‍ट में लिखा है, "महिला एक नाजुक फूल है, घर की नौकरानी नहीं है. महिला को घर में एक फूल की तरह माना जाना चाहिए. उसकी एक फूल की तरह देखभाल की जानी चाहिए. उसकी ताजगी और मीठी सुगंध का लाभ उठाया जाना चाहिए. हवा को सुगंधित करने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए."

"A #woman is a delicate flower and not a housemaid." A woman should be treated like a flower in the home. A flower needs to be cared for. Its freshness & sweet scent should be benefited from and used to perfume the air.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) December 18, 2024