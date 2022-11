Celebration in Iran: FIFA वर्ल्ड कप में US से हारी ईरान की टीम, जनता ने सड़कों पर मनाया जश्न; फोड़े पटाखे

Football Viral Videos: फीफा वर्ल्ड कप में बुधवार को अमेरिका के हाथों ईरान की फुटबॉल टीम को मात मिली. इसके बाद ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए और टीम की हार का जश्न मनाने लगे. दुनिया के अन्य देशों में जहां टीम की हार पर बवाल हो जाता है, वहां ईरान के लोगों के जश्न ने सबको हैरान कर दिया.

खुशी मनाते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. ईरान में हिजाब को लेकर जमकर विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं. लोगों ने फुटबॉल टीम की निंदा करते हुए कहा कि वे भी दमनकारी सरकार का ही हिस्सा है. पिछले कुछ महीनों में ईरान में प्रदर्शनकारियों ने हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है. टायर फूंकने जैसे वीडियोज भी जमकर वायरल हुए हैं.

Iran is a country where people are very passionate about football. Now they are out in the streets in the city of Sanandaj & celebrate the loss of their football team against US. They don’t want the government use sport to normalize its murderous regime. pic.twitter.com/EMh8mREsQn pic.twitter.com/MqpxQZqT20

लेकिन फुटबॉल टीम की हार के बाद ट्विटर पर शेयर हुए वीडियोज में लोग सड़कों पर नाचते दिखाई दिए. लेकिन डांस और जश्न के बीच लोगों ने इस बात की निंदा की कि देश में ऐसे उथल-पुथल भरे समय में भी फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया.

Celebration in the Kurdish-Iranian city of #Kamyaran as the regime’s national team has lost to the US in the #WorldCup.

Tonight, all over Iran, people are celebrating. Our #IranRevolution is stronger. Iranians want this regime out.#MahsaAmini pic.twitter.com/vdgBn0h7cX

