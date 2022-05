Iraq-Israel relation: बिजनेस की बात छोड़िए जनाब, किसी ने अगर इस देश के साथ रखे संबंध तो मिलेगी मौत की सजा

Contact with Israel is illegal in Iraq: 1948 में अपनी स्थापना के बाद से इराक ने कभी भी इजराइल राज्य को मान्यता नहीं दी है. नए कानून के तहत अब यहां का कोई भी नागरिक और कंपनी न तो इजराइल का दौरा कर सकेगी और ना ही किसी तरह के संबंध को आगे बढ़ा सकेगी.