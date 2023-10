WATCH: छोटे-छोटे इजरायली बच्चों के साथ खेल रहे हमास के आतंकी, गाना सुनाया, गोद में झुलाया; VIDEO देख हैरान हुए लोग

Israel-Hamas War Day 8 update: हमास के इजरायल पर हमले का आज आठवां दिन है. गाजा में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कभी भी बड़ी खबर आ सकती है. दोनों पक्षों के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. इजरायल kr सेना ने कहा कि उसने गाजा पट्टी के अंदर हमास के चुनिंदा ठिकानों पर छापे मारे हैं. गाजा में इजरायली हमलों से मरने वालों का आंकड़ा अब करीब 1800 हो चुका है. करीब 6000 से ज्यादा घायल हैं. इजरायल की सेना गाजा को कब्जे में लेने के लिए बेकरार है. इसलिए उसने 12 लाख स्थानीय लोगों को गाजा के दक्षिणी हिस्से की ओर जाने के लिए जो मोहलत दी थी वो खत्म हो गई है. जमीनी हमले के लिए टैंक रेडी हैं. बस ऑर्डर का इंतजार हो रहा है. इस बीच गाजा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हमास के आतंकवादी इजरायली बच्चों को पैंपर करते हुए नजर आ रहे हैं.

पहले वीडियो देखिए फिर बताएंगे क्यों हैरान हो रहे लोग?

इससे पहले की आप ये वीडियो देखकर कोई राय बनाएं. जिनके घर-परिवार-समाज और देश के ये बच्चे हैं, उस देश के सैनिकों ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'आप उनकी चोटें देख सकते हैं, उनकी चीखें सुनी जा सकती हैं, वो सहमें हैं आप उन्हें डर से कांपते हुए महसूस करें क्योंकि इन बच्चों को हमास के आतंकवादियों ने उनके ही घरों में बंधक बना लिया है जबकि बच्चों के माता-पिता अगले किसी कमरे में मृत पड़े हैं.' ये वे आतंकवादी हैं जिन्हें हम हराने जा रहे हैं.

You can see their injuries,

hear their cries

and feel them trembling from fear as these children are held hostage in their own homes by Hamas terrorists and their parents lie there dead in the next room.

These are the terrorists that we are going to defeat. pic.twitter.com/myDsGnOzT1

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023