Jaishankar Meets Richard Marles: ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी PM को जयशंकर ने दिया खास तोहफा, विराट कोहली से है कनेक्शन

Australia-India Cricket: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस से सोमवार को कैनबरा में मुलाकात की. जयशंकर ने स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का साइन किया हुआ बैट मार्लेस को तोहफे में दिया. क्रिकेट का मजबूत धागा दोनों देशों को जोड़ता है, यह उसी को दर्शाता है.

मार्लेस ने ट्वीट में कहा, 'एस जयशंकर से कैनबरा में सुखद मुलाकात रही. ऐसी कई चीजें हैं, जो हमें बांधकर रखती हैं, जिसमें क्रिकेट के लिए प्यार भी शामिल है. आज उन्होंने मुझे क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली का साइन किया हुआ बैट देकर हैरान कर दिया.'

मार्लेस ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी हैं. मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक व क्षेत्रीय सुरक्षा पर बात की. मार्लेस ने ट्वीट में कहा, 'हम दोनों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचार रखे. रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि आएगी.'

A pleasure to host @DrSJaishankar here in Canberra.

There are many things which bind us, including our love of cricket.

Today, he surprised me with a signed bat from cricket legend @imVkohli pic.twitter.com/2FE0qIJnPc

— Richard Marles (@RichardMarlesMP) October 10, 2022