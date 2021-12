जापानी अरबपति ने अंतरिक्ष से शेयर किया धरती का टाइम लैप्स वीडियो, अद्भुत है नजारा

टोक्यो: जापानी अरबपति और रिटेल फैशन ब्रांड ज़ोज़ो इंक के फाउंडर युसाकू मेजावा (Yusaku Maezawa) ने इंटरनेशनल स्‍पेस स्‍टेशन (ISS) से पृथ्वी का टाइम लैप्स वीडियो (Time Lapse Video of Earth) ट्विटर पर शेयर किया है. मेजावा ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ‘यह पृथ्वी का बिल्कुल एक चक्कर है.’ मेजावा अपनी 12 दिनों की यात्रा पर बुधवार को ISS पहुंचे थे. जापानी अरबपति के साथ उनके प्रोड्यूसर योज़ो हिरानो भी हैं.

युसाकू मेजावा (Yusaku Maezawa) और उनके सहयोगी हिरानो अंतरिक्ष में 12 दिन व्यतीत करेंगे. ये दोनों 2009 के बाद अंतरिक्ष जाने वाले पहले ऐसे पर्यटक बन गए हैं जिन्होंने इसके लिए भुगतान किया है. हालांकि, इस यात्रा में कितना खर्चा आया है, इसका खुलासा नहीं किया गया है. दोनों रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्जेंडर मिसुरकीन के साथ रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे हैं. इंटरनेशनल स्‍पेस स्‍टेशन (ISS) रवाना होने से पहले मेजावा ने कहा था, ‘मैं अंतरिक्ष से धरती को देखना चाहूंगा. मैं भारहीनता महसूस करने के अवसर का अनुभव करना चाहूंगा’.

Took a time lapse of Earth from the ISS window.

This is exactly an entire orbit around Earth. Breathtaking. pic.twitter.com/54L8lwdmLr

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) December 12, 2021