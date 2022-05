Joe Biden On Muslims: अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनियाभर में मुस्लिमों के हालात पर जताई चिंता, कही ऐसी बात

Joe Biden On Condition Of Muslims: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने कहा कि दुनियाभर में मुसलमान (Muslim) हिंसा का शिकार हो रहे हैं. साथ ही, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय हर दिन अमेरिका (US) को मजबूत बना रहा है हालांकि, वह खुद समाज में वास्तविक चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है.

व्हाइट हाउस में ईद (Eid) के मौके पर जो बाइडेन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दूतावास प्रभारी के पद पर पहली बार किसी मुस्लिम को नियुक्त किया है. यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज, दुनियाभर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं. किसी को भी, उसकी धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए.

बता दें कि इस कार्यक्रम में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन, मस्जिद मोहम्मद के इमाम डॉक्टर तालिब एम शरीफ और पाकिस्तानी सिंगर अरूज आफताब ने भी शिरकत की. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, ‘आज हम उन सभी को याद करते हैं जो इस पाक दिन का जश्न नहीं मना पा रहे हैं, जिनमें उइगर, रोहिंग्या समुदाय के लोगों सहित वे सभी शामिल हैं जो अकाल, हिंसा, संघर्ष और बीमारी से पीड़ित हैं.’

उन्होंने कहा, ‘दुनिया में आशा और प्रगति के संकेतों का सम्मान करें, जिसमें युद्धविराम भी शामिल है, जिससे यमन में लोगों को 6 साल में पहली बार शांति से रमजान और ईद मनाने का मौका मिला है.’ बाइडेन ने आगे कहा, ‘लेकिन साथ ही, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि विदेशों में और यहां देश में बहुत काम किया जाना बाकी है. मुसलमान हमारे देश को हर दिन मजबूत बनाते हैं, भले ही वे अब भी हमारे समाज में वास्तविक चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहे हैं, जिसमें इस्लामोफोबिया (Islamophobia) भी शामिल है.’

ईद के कार्यक्रम के बाद एक ट्वीट में जो बाइडेन ने कहा, ‘जिल और मैं व्हाइट हाउस में आज रात ईद-उल-फितर का त्योहार मनाकर काफी सम्मानित महसूस कर रहे हैं और हम दुनियाभर में यह पर्व मनाने वाले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. ईद मुबारक.’

Jill and I were honored to host an Eid al-Fitr reception at the White House tonight, and we send our warmest greetings to everyone celebrating across the world. Eid Mubarak! pic.twitter.com/4OTeQBE0Jw

— President Biden (@POTUS) May 2, 2022