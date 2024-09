Joe Biden: भाषण देते हुए स्टेज पर PM मोदी को ही भूल गए जो बाइडेन, जमकर हुई फजीहत; वीडियो वायरल

Joe Biden News: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भूलने की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बढ़ती उम्र और कमजोर होती याददाश्त के ही चलते जो बाइडेन ने अमेरिका में होने वाले अगले राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम भी वापस ले लिया है. हाल ही में उनके भूलने की समस्या तब उजागर हुई जब बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र के साथ मंच साझा कर रहे थे. उन्हें पीएम मोदी का परिचय देना था लेकिन उन्हें याद नहीं रहा.

जो बाइडेन ने पीएम मोदी का परिचय देने में की गलती

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेलावेयर में क्वाड नेताओं के साथ एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिचय देने में गलती की. इस कार्यक्रम का उद्देश्य "कैंसर मूनशॉट" पहल लॉन्च करना था. जिसका लक्ष्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करना है.

We really don’t have a president.

Biden completely FORGOT he was at a press conference with the Prime Minister of India.

The entire world is laughing at us.

This guy is COOKED. pic.twitter.com/useM07uh0R

