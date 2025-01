जाते-जाते भारत के 'दुश्मन' को मेडल दे गए बाइडेन, मचा बवाल; क्या सच है डीप स्टेट की थ्योरी?

George Soros: अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में बाइडेन प्रशासन की तरफ से हाल ही में 19 हस्तियों को 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' दिया गया है. मेडल दिए जाने से पहले इन 19 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी. लिस्ट सामने आने के बाद से ही कुछ नामों को लेकर विवाद शुरू हो गया. इनमें सबसे विवादित नाम जॉर्ज सोरोस का है. यहां तक कि कंजर्वेटिव्स में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है. शनिवार की दोपहर को व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राजनीति, खेल, मनोरंजन, नागरिक अधिकार, LGBTQ+ वकालत और साइंस के 19 सबसे मशहूर नामों को इस मेडल से नवाजा गया है.

जॉर्ज सोरोस लंबे समय से कंजर्वेटिव्स के निशाने पर हैं. इसके अलावा एक विवादास्पद व्यक्ति हैं और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए बदनाम हैं. सोरोस पर कुछ विपक्षी पार्टियों और नेताओं के साथ मिलकर भारत समेत कई अन्य देशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को सपोर्ट करके अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया है. सोशल मीडिया पर भी आलोचनाओं की बाढ़ आ गई और कई लोगों ने पूछा कि इतने विवादास्पद लोगों को यह प्रतिष्ठित सम्मान क्यों दिया जा रहा है?

Today, I was given the privilege of accepting the Presidential Medal of Freedom on behalf of my father, @georgesoros. My father is an American patriot who has spent his life fighting for freedom and human rights. I am incredibly proud that his legacy is now recognized with our… pic.twitter.com/UD2kA2VWZM

— Alex Soros (@AlexanderSoros) January 4, 2025