अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी ने इस शख्स को लिप पर किया किस? देखें 8-सेकंड की ये वायरल क्लिप

Jill Biden Kisses Kamala Harris’ Husband: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि जिल बाइडेन ने कमला हैरिस के पति को होठ पर किस किया. अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन का कथित तौर पर कमला हैरिस के पति डौग एम्हॉफ को किस करते हुए एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है. पत्रकार बेनी जॉनसन द्वारा शेयर की गई 8-सेकंड की क्लिप में, जिल बाइडेन को स्टेट ऑफ़ द यूनियन एड्रेस के आगे डॉग एम्हॉफ़ की ओर जाते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने हाथ मिलाया और फिर किस शेयर किया. जल्द ही वीडियो वायरल हो गया, जिसपर नेटिज़न्स के कमेंट की बाढ़ आ गई है.

Did Jill Biden just kiss Kamala's husband on the LIPS pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu

— Benny Johnson (@bennyjohnson) February 8, 2023