Kabul Blast: काबुल के गुरुद्वारे में सीरियल धमाके, फायरिंग के बीच मची चीख पुकार; भारत ने कही ये बात

Kabul gurdwara serial blast and firing update: अफगानिस्तान (Afghanistan) की राजधानी काबुल में शनिवार को एक सिख गुरुद्वारे में सिलसिलेवार धमाकों और फायरिंग की वारदातों से हड़कंप मच गया है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक अचानक हुए हमले से इलाके का मंजर बदल गया और वहां पर अफरातफरी का माहौल देखने को मिला.

'जानमाल के नुकसान की जानकारी सार्वजनिक नहीं'

'टोलो न्यूज' ने धमाके का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया कि विस्फोट काबुल के कार्ते परवान इलाके में हुआ. इलाके में गोलीबारी की भी खबर है. कार्ते परवान गुरुद्वारा उसी क्षेत्र में स्थित है. फिलहाल विस्फोट और गोलीबारी में मारे गए लोगों की संख्या पता नहीं चल पाई है.

ये भी पढ़ें- Pakistan: भारत को लेकर क्या है पाकिस्तान की नीति, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया खुलासा

भारत ने जताई चिंता

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने इसे कायरना हमला करार देते हुए घटनाक्रम पर अफसोस जताया है. इससे पहले विदेश मंत्रालय (MEA) ने ट्वीट किया, 'हम काबुल शहर में एक पवित्र गुरुद्वारे पर हुए हमले की घटना से बहुत चिंतित हैं. हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और आगे की घटना के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं.'

The cowardly attack on Gurudwara Karte Parwan should be condemned in the strongest terms by all.

We have been closely monitoring developments since the news of the attack was received. Our first and foremost concern is for the welfare of the community. https://t.co/ocfuY0RBhN

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 18, 2022