Viral Video: Kamala Harris ने South Korea के President से हाथ मिलाने के बाद कपड़े से पोंछा, मचा बवाल

वॉशिंगटन: सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) की काफी आलोचना हो रही है. वीडियो में दिखाया गया है कि हैरिस दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन (Moon Jae-in) से हाथ मिलाने के बाद उसे अपने ट्राउजर से पोंछ देती हैं. अमेरिकी उपराष्ट्रपति की इस हरकत को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के अपमान के रूप में देखा जा रहा है.

वीडियो वायरल (Viral Video) होने के बाद सोशल मीडिया पर कमला हैरिस (Kamala Harris) को निशाना बनाया जा रहा है. खासतौर पर दक्षिण कोरिया (South Korea) के सोशल मीडिया यूजर्स इसे अपमानजनक व्यवहार मान रहे हैं. कमला हैरिस और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के बीच यह मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी. इसके बाद दोनों नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया. अंत में जब दोनों ने हाथ मिलाया, तो हैरिस कुछ अजीब रिएक्शन दे बैठीं.

ये भी पढ़ें -Fighter Jet भेज Belarus के राष्ट्रपति ने 'हाईजैक' कराई पैसेंजर फ्लाइट, हो रही किरकिरी

#KamalaHarris (who is apparently doing most of #JoeBiden’s job) insults #SouthKorean President by wiping her hand off after shaking his hand. How can you do that knowing cameras are recording your every move? #moonjaein #southkorea #kamala #comeonman pic.twitter.com/w81ddravAE

— Sn00pster (@sn00pdad) May 21, 2021