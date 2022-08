Kim Jong Un: हंसते-हंसते किम जोंग ने बोला कुछ ऐसा कि सुनकर फूट-फूटकर रोने लगे डॉक्टर

North Korea Kim Jong Un: पिछले दिनों उत्तरी कोरिया ने अपने प्रमुख किम जोंग उन के कोरोना से ठीक होने के बाद देश के भी कोरोना फ्री होने की घोषणा की थी. शुक्रवार को किम जोंग उन (Kim Jong Un) ने राजधानी प्योंगयांग में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए सैन्य चिकित्साकर्मियों का आभार प्रकट करने और प्रशंसा के लिए एक समारोह का आयोजन किया. उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने बताया कि इस कार्य़क्रम में जब किम जोंग उन लोगों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने हंसते हंसते कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर वहां मौजूद अधिकतर लोग रोने लगे.

इसलिए किया था कार्यक्रम

रॉयटर्स की खबर के अनुसार, तानाशाह किम ने प्योंगयांग के 'अप्रैल 25 हाउस ऑफ कल्चर' में गुरुवार को कोरोना के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में तैनात चिकित्साकर्मियों की 'बहादुरी' का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम किया था. इसमें 'इमरजेंसी एंटी-एपिडेमिक फ्रंट' पर भेजे गए कोरियाई पीपुल्स आर्मी के हजारों चिकित्साकर्मियों को बधाई दी गई. पिछले हफ्ते किम जोंग उन के द्वारा कोरोना पर जीत की घोषणा करने और प्रतिबंधों में ढील देने के बाद इन्हें काम से छुट्टी मिल गई थी.

North Korean military medics weep at Kim Jong-un's praise for the successful fight against COVID-19.

Recently, Kim Jong-un solemnly announced the victory over the coronavirus in North Korea. pic.twitter.com/cATi5Mq0pg

