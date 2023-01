US में पहली बार सिख महिला बनी जज, मनप्रीत मोनिका सिंह ने रच दिया इतिहास

Sikhs in the US: मोनिका सिंह के पिता 1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका चले गए थे. वह 20 वर्षों से एक ट्रायल वकील के तौर पर काम कर रही थीं. इसके साथ ही वह स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई नागरिक अधिकार संगठनों में शामिल रही हैं.