Russia-Ukraine War: यूक्रेन में हीरो बन गया है ये डॉग, इस तरह बचाई सैकड़ों लोगों की जान

War News: रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में एक सर्विस डॉग (Service Dog) हीरो बन गया है. हर तरफ बस उसी की चर्चा है. यहां तक कि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी करके डॉग की तारीफ की है और सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद भी दिया है. दरअसल, पैट्रन (Patron) नामक ये डॉग यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस से जुड़ा हुआ है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि पैट्रन ने अब तक रूसी सैनिकों (Russian Troops) द्वारा प्लांट की गईं 150 से अधिक एक्सप्लोसिव डिवाइस का पता लगाया है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जिंदगी बच सकी. उसका कहना है कि यदि पैट्रन ऐसा नहीं करता, तो यूक्रेन को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता.

Patron is a service dog in #Chernihiv. He has discovered over 150 explosive devices in #Ukraine since full scale #Russian invasion began. Patron works closely with deminers to make #Ukrainian cities safe again.

Thank you so much for your service!

by patron_dsns (Instagram) pic.twitter.com/VyFbk2ffLQ

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) April 24, 2022