Muslim Lawmaker Ilhan Omar ने US और Israel की तुलना तालिबान से कर डाली, यहूदी सांसदों ने मांगा स्पष्टीकरण

वॉशिंगटन: अमेरिका में मुस्लिम सांसद इल्‍हान उमर (Ilhan Omar) के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है. प्रतिनिधि सभा की सदस्‍य इल्‍हान ने अमेरिका और इजरायल (America & Israel) को लेकर टिप्पणी की है, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है. दरअसल, सांसद इल्‍हान ने अमेरिका-इजरायल की तुलना तालिबान और हमास से की है, जो खासकर यहूदी सांसदों को पसंद नहीं आया है. बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 25 में से 12 यहूदी सांसद हैं. उनका कहना है कि इल्‍हान के बयान से आतंकवादियों को संरक्षण मिल जाएगा. यहूदी सांसदों ने मुस्लिम महिला सांसद (Muslim Woman MP) से उनके बयान पर सफाई भी मांगी है.

बयान को लेकर हो रही आलोचना का सांसद इल्‍हान उमर (Ilhan Omar) कोई खास असर नहीं पड़ा है. उल्टा डेमोक्रेटिक सहयोगियों की फटकार के बाद इल्हान ने पलटवार शुरू कर दिया है. जब यहूदी सांसदों ने उमर से उनके बयान को लेकर स्पष्टीकरण मांगा तो मिनेसोटा की प्रतिनिधि ने उन पर खेमेबाजी का आरोप लगा दिया. वैसे, यह पहली बार नहीं है जब इजरायल (Isarel) की आलोचना करने पर इल्हान उमर अपनी ही पार्टी के सांसदों की आलोचना का शिकार हुई हैं. 2019 में उन्हें इजरायल को फंडिंग का आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी पड़ी थी.

Citing an open case against Israel, US, Hamas & Taliban in the ICC isn’t comparison or from “deeply seated prejudice”. You might try to undermine these investigations or deny justice to their victims but history has thought us that the truth can’t be hidden or silenced forever.

इल्हान उमर ने सोमवार को एक ट्वीट किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था, ‘हमने अमेरिका, हमास, इजरायल, अफगानिस्तान और तालिबान द्वारा किए गए अकल्पनीय अत्याचारों को देखा है’. सांसद ने प्रतिनिधि सभा में एक समिति की सुनवाई के दौरान विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि मानवता के खिलाफ अपराधों के सभी पीड़ितों के लिए हमारी समान स्तर की जवाबदेही होनी चाहिए. वैसे, इल्हान उमर ने चरमपंथी गुट हमास और तालिबान का उल्लेख उसी तरह किया जैसा कि अमेरिका और इजरायल की तुलना उनके कुछ साथी डेमोक्रेट्स करते रहे हैं, लेकिन इस बार बवाल काफी हो रहा है.

न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट सांसद जेरी नाडलर के नेतृत्व वाले गुट ने सांसद इल्‍हान उमर को उनकी टिप्पणी के लिए जमकर निशाना बनाया. गुट की तरफ से जारी के बयान में कहा गया है, ‘अमेरिका और इजरायल की तुलना हमास और तालिबान से करना गुमराह करने जितना आक्रामक है. कानून से संचालित लोकतंत्र और कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाले आतंकी गुटों में अंतर की अनदेखी करना पूर्वाग्रह को दर्शाता है. इस तरह गलत तरीके से तुलना करने से आतंकवादियों को संरक्षण मिलता है’.

Pretty sick & tired of the constant vilification, intentional mischaracterization, and public targeting of @IlhanMN coming from our caucus.

They have no concept for the danger they put her in by skipping private conversations & leaping to fueling targeted news cycles around her.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 10, 2021