Mysterious Lady Mummy: दुनिया की पहली गर्भवती ममी की मौत से उठा पर्दा, वजह जानकर साइंटिस्ट भी हुए हैरान

Reason of Mysterious Lady Mummy Death: मिस्र की ममी अपने आप में ही कई रहस्यों को समेटे हुए हैं और इसे लेकर तमाम रिसर्च चलते रहते हैं. कई बार इन रिसर्च के खुलासे लोगों को ममी से ज्यादा हैरान करते हैं. ऐसा ही एक खुलासा वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों करीब 2,000 साल पुरानी ममी को लेकर किया है. 'मिस्टीरियस लेडी' (Mysterious Lady) नाम की इस ममी को लेकर जो दावे साइंटिस्टों ने किए वो काफी हैरान करने वाले हैं. दरअसल, वैज्ञानिकों ने बताया है कि उक्त महिला की मौत कैंसर के कारण हुई थी. इस खोज से न सिर्फ कैंसर विशेषज्ञ, बल्कि मिस्र के वैज्ञानिक भी दंग हो रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान माना जाता था कि यह किसी पुरुष पुजारी की ममी है, लेकिन वॉरसॉ ममी प्रोजेक्ट (Warsaw Mummy Project) के तहत जब इस पर काम शुरू हुआ तो पता चला कि यह पुरुष नहीं, बल्कि एक महिला की ममी है. इसी दौरान ये भी जानने को मिला कि यह दुनिया की पहली गर्भवती ममी भी है. इसके बाद रिसर्च का सिलसिला तेज हुआ. 2022 की शुरुआत में इस ममी का सीटी स्कैन किया गया. सीटी स्कैन से इस बात की पुष्टि हुई कि उस महिला ममी के शरीर की श्रोणि गुहा (Pelvis cavity) में एक भ्रूण था. यह भ्रूण भी अच्छे से संरक्षित था.

Scientists have been busy trying to work out the cause of death of the “Mysterious Lady,” a 2,000-year-old ancient Egyptian mummy whose womb contained an extremely well-preserved unborn fetus.https://t.co/L1wuAlesz6

