ताइवान पर US का वार- दुनिया के पास बस 2 विकल्प; चीन का पलटवार- भुगतना होगा अंजाम

Nancy Pelosi Taiwan Visit: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की धरती पर कदम रखते ही ऐसा बयान दिया है जिससे चीन को मिर्ची लगना तय है. उन्होंने कहा कि USA यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों का विरोध करना जारी रखेगा. हमारे प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा ताइवान के जीवंत लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करती है.

साझेदार को ऐसे दिया समर्थन

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022