Nepal Plane Crash: नेपाल का लापता विमान कोवांग में हादसे का शिकार, बर्फबारी की वजह से नहीं हो पाया रेस्क्यू ऑपरेशन

Nepal Plane Crash Latest Update: नेपाल के तारा एयरलाइन का 9 एनएईटी डबल इंजन वाला लापता विमान मस्टैंग के कोवांग गांव में मिला है. नेपाल हवाई अड्डे के अधिकारी ने बताया कि विमान खराब मौसम के चलते कोवांग गांव में क्रैश हुआ. विमान के क्रैश की पुष्टि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रमुख ने की है. उन्होंने बताया कि विमान और यात्रियों की स्थिति का पता लगाया जाना बाकी है. मौके पर बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोकना पड़ा है.

#UPDATE | Due to the snowfall at the possible air crash site, the search and rescue operation has been called off for today. All the helicopters deployed for search and rescue have been called back to bases: Premnath Thakur, General Manager, TIA

— ANI (@ANI) May 29, 2022