Monkeypox: US से EU तक मंकीपॉक्स की दहशत, WHO ने बुलाई आपातकालीन बैठक; इन देशों में आए इतने केस

WHO calls emergency meet over Monkeypox concern: यूरोप में मंकीपॉक्स (Monkeypox) के 100 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद जहां यूरोपियन यूनियन (EU) में हड़कप मच गया है. वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इस पर चिंता जताई है. ब्रिटिश पब्लिकेशन 'द टेलिग्राफ' के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने तेजी से बढ़ते मंकीपॉक्स के मामलों को लेकर चर्चा करने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई है.

इन देशों में ज्यादा चिंता

फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने मंकीपॉक्स के अपने पहले मामलों की पुष्टि की है. वहीं अमेरिका (US), कनाडा (Canada), ब्रिटेन (UK), पुर्तगाल (Portugal), स्वीडन (Sweden) , स्पेन (Spain), इटली (Italy) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) में भी मंकीपॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं. मंकी पॉक्स वो वायरस है जो जानवरों से इंसानों में आया है जिसके लक्षण स्मालपॉक्स (Smallpox) से काफी हद तक मिलते जुलते हैं.

देश-दुनिया में क्या चल रहा है?

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एकैडमिक (Oxford University academic) के आंकड़े के मुताबिक फिलहाल इन संक्रमितों की संख्या 130 के आस पास हो सकती है. अफ्रीका से लेकर दुनिया के कई हिस्सों में इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पुर्तगाल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि देश में मंकीपॉक्स के 2 मामले सामने आए हैं. राजधानी लिस्बन के आसपास 15 संदिग्धों में संक्रमण की जांच हो रही है.

असामान्य चकत्तों को लेकर सचेत रहें समलैंगिक और बायसेक्सुअल पुरुष

मंकीपॉक्स पर यूके-मंकीपॉक्स के मामलों की पुष्टि होने के बीच यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने समलैंगिक और बायसेक्सुअल पुरुषों को असामान्य चकत्तों/घावों को लेकर आगाह किया है. एजेंसी ने ऐसे चकत्तों वाले लोगों को बिना कोई देरी किए सेक्सुअल हेल्थ सर्विस से संपर्क करने को कहा है. मंकीपॉक्स को पहले यौन संक्रमण के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था. इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, सर्दी लगना व शरीर पर दाने निकला शामिल है.

1. फ्रांस - पेरिस के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि देश में मंकीपॉक्स का पहला मरीज पेरिस के नजदीक इले-डी-फ्रांस का रहने वाला है. उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है यानी वो हाल ही में ऐसे किसी देश से नहीं लौटा था जहां मंकी वायरस का केस सामने आ चुका हो.

2. बेल्जियम - इस देश के दोनों मरीज एक ही पार्टी में किसी अज्ञात स्थान पर थे. एंटवर्प में उससे इस वायरस से संक्रमित होने का पता चला. हालांकि वो गंभीर रूप से बीमार नहीं है. उनके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया गया है. वहीं न्यूज़ एजेंसी एएफपी के मुताबिक दूसरे मरीज की हालत भी गंभीर नहीं हैं.

3. स्पेन - स्पैनिश अधिकारियों ने शुक्रवार को मंकीवायरस के 14 नए मामलों की जानकारी साझा की है. जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 21 हो गई है. वहीं मैड्रिड में 19 और कैनरी आईलैंड में 1 यानी कुछ 20 संदिग्ध मरीजों पर नजर रखी जा रही है.

4. अमेरिका - वाशिंगटन डीसी के अधिकारियों ने इस हफ्ते मंकीपॉक्स का पहला मरीज मिलने की पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि मैसाचुसेट्स का एक शख्स पिछले महीने कनाडा गया था और मई में वहां से वापस लौटा.

5. पुर्तगाल - यहां अब तक 23 मामले सामने आ चुके हैं. उनके संपर्क में आए करीब 10 लोगों की ट्रैकिंग हो चुकी है. मंकीपॉक्स पर देश के स्वास्थ्य विभाग ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हालात चिंताजनक है. उन्होंने इस संक्रमण की चेन तोड़ने पर जोर दिया है.