China Attack Philippine: कुल्हाड़ी-चाकू डंडों से अटैक, कटा सैनिक का अंगूठा, चोरी किए हथियार; समंदर में चीन का गलवान पार्ट-2

China-Philippines Attack: चीन और फिलीपींस के बीच साउथ चाइना सी में सीमा विवाद है.17 जून को चीन के कोस्ट गार्ड्स की 8 से ज्यादा बोट्स ने फिलीपींस की नौसेना पर हमला कर दिया. चीन के जवान कुल्हाड़ी, चाकू और डंडे से लैस होकर आए थे और उन्होंने फिलीपींस नेवी पर अटैक किया. उसके जवानों को घायल किया. चीन के कोस्ट गार्ड्स ने जानबूझकर फिलीपींस नेवी की बोट्स को टक्कर मारी और साथ ही उनकी नाव को पलटाकर डुबाने की कोशिश भी की. हालांकि गलवान पार्ट-टू चीन को कितना महंगा पड़ा, चलिए समझते हैं.

वायरल हो रहा वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में चीन का एक जवान कुल्हाड़ी लेकर फिलीपींस के नौसैनिकों पर चिल्ला रहा है. बोल रहा है 'हिलना मत'. फिर जिनपिंग के जवानों ने चाकू से अटैक किया. चीन की दो बोट्स मिलकर फिलीपींस की एक नाव को दो तरफ से दबाते हुए भी नजर आ रही हैं. इसके बाद चीन के कोस्ट गार्ड्स ने फिलीपींस नेवी की बोट पलटाने की कोशिश की. चीन और फिलीपींस के बीच समंदर के विवादित इलाके में मारा-मारी शुरू हो गई. हमला करने के लिए चीन के सैनिक पहले से ही तैयार हो आए थे.

CCG personnel violently attached ropes to tow the AFP's RHIB while threatening to injure an AFP soldier w/ a pickaxe. They also employed blaring sirens to create chaos, disrupt communication, and divert the attention of AFP troops, exacerbating the hostile & dangerous situation. pic.twitter.com/a8cPaGGH8j

किसी के हाथ में लंबा चाकू था तो कोई कुल्हाड़ी और छड़ी लेकर पहुंचा और इनका मुकाबला फिलीपींस के सैनिकों ने बिना हथियारों के किया. इस दौरान चीन की नावों की संख्या ज्यादा थी और वो बार-बार फिलीपींस नेवी की बोट्स को टक्कर मार रही थी.

एक सैनिक का कटा अंगूठा

फिलीपींस के सेना प्रमुख जनरल रोमियो ब्राउनर के मुताबिक उनके सैनिकों ने पूरी ताकत के साथ चीन के हमले का मुकाबला किया. हालांकि चाइनीज जहाज से टक्कर की वजह से फिलीपींस के एक सैनिक का अंगूठा कट गया है. शुरुआत में फिलीपींस की नेवी ने मौके पर ही सैनिक को फर्स्टएड दिया और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब साउथ चाइना सी के एक विवादित टापू पर मौजूद फिलीपींस के सैनिकों को उसकी नेवी रसद पहुंचा रही थी. तभी चीन की नौसेना ने फिलीपींस की कुछ नावों को चारों तरफ से घेर लिया.. नंबर में कम होने के बावजूद फिलीपींस की सेना पीछे नहीं हटी..दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से लड़ते रहे और चीन के लिए ये लड़ाई आसान नहीं रही.

LOOK | The China Coast Guard's coercive, aggressive, and barbaric actions during the humanitarian rotation and resupply mission at BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal on June 17, resulted in severe damage to AFP vessels, including their communication and navigation equipment. pic.twitter.com/bhQ0Bzr9yK

