फिर से शुरू होंगी भारत-चीन के बीच सीधी उड़ानें? दोनों विदेश मंत्रियों ने की अहम चर्चा

S Jaishankar meets China Foreign Minister Wang : ब्राजील में चल रही जी20 समिट में दुनिया के तमाम राष्‍ट्रध्‍यक्ष मिल रहे हैं. साथ ही इसमें विदेश मंत्री भी शिरकत कर रहे हैं. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ब्राजील में हैं और यहां उन्‍होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की. भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने सीमा तनाव कम करने में हालिया प्रगति पर चर्चा की. साथ ही भारत और चीन के बीच डायरेक्‍ट फ्लाइट शुरू करने जैसे अहम मुद्दे पर भी बात की. इससे दोनों देशों के नागरिकों को सीधा फायदा होगा.

यह भी पढ़ें: 210 करोड़ रुपए में बिक रहा महज 29 फीट चौड़ा सोने के गुंबद वाला पेंटहाउस, Photo देखकर चौंधिया जाएंगी आंखें

सेनाओं की वापसी से सुधरे संबंध

विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने रियो डी जनेरियो में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान लद्दाख से सैनिकों की वापसी के बाद भविष्‍य में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की. अपनी इस मुलाकात में दोनों मंत्रियों ने लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल ही में हुई सेनाओं की वापसी पर हुई प्रगति को स्वीकार किया. साथ ही वैश्विक स्थिति पर भी बात की.

यह भी पढ़ें: खजाने के अंदर मिला इतना बड़ा खजाना, कीमत आंकने में विशेषज्ञों के छूटे पसीने

एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "रियो में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर, सीपीसी पोलित ब्यूरो सदस्य और चीन के एफएम वांग यी से मुलाकात की. हमने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में हाल ही में सैनिकों की वापसी में प्रगति पर गौर किया. साथ ही हमारे द्विपक्षीय संबंधों में अगले कदमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. वैश्विक स्थिति पर भी चर्चा की.''

On the sidelines of the G20 Summit in Rio, met CPC Politburo member and FM Wang Yi of China.

We noted the progress in the recent disengagement in the India-China border areas. And exchanged views on the next steps in our bilateral ties.

Also discussed the global situation. pic.twitter.com/fZDwHlkDQt

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 19, 2024