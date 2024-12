Video: 'भारत हमसे PoK भी ले लेगा...', पाकिस्तानी लड़की ने खोली PAK आर्मी की पोल, बताई मुल्क की असलियत

Pakistani girl said India will take POK one day: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को भारत कब अपने हिस्से में लेगा? यह सवाल करोड़ों भारतीयों के जेहन में सालों से जेहन में रचा-बसा है. मोदी सरकार के बयानों से रह-रहकर पीओके को वापस लेने की उम्मीद परवान चढ़ने लगती है. गृह मंत्री अमित शाह तो संसद में पीओके पर पाकिस्तान को मैसेज भी दे चुके हैं. पाकिस्तान आए दिन पीओके को लेकर भारत की मंशा पर भी कई बार सवाल उठा चुका है.

पाकिस्तानी लड़की ने खोली पोल

पाकिस्तान तो भारत के जम्‍मू-कश्मीर को लेकर भी दावा करता है. लेकिन पाकिस्तान की जनता अब पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के हालात दोनों समझ चुकी है. तभी तो एक पाकिस्तानी लड़की एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह कह रही है कि भारत एक दिन पीओके को ले लेगा.

सबसे पहले आप देखें पाकिस्तानी लड़की का वीडियो:-

PAKISTANI GIRL : "We control one part of Kashmir (PoK) but it is very small compared to India administered Jammu and Kashmir."

REPORTER : "But India wants even that"

PAK GIRL : "Then India will take it one day"

"The Pakistan Army is not strong at all and would be badly… pic.twitter.com/8sLmYJbSVm

— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) December 29, 2024