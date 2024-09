Pakistan confession: कारगिल पर PAK के हलक से पहली बार निकला सच.. 25 साल बाद कबूल ही लिया जंग में था उसका हाथ

Pakistan Confession on Kargil War: पाकिस्तान को यह मानने में 25 साल लग गए कि कारगिल युद्ध में उसका ही हाथ था. सालों बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कबूल किया है कि 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना भूमिका थी. पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का यह कबूलनामा शुक्रवार को रक्षा दिवस पर दिए गए भाषण में सामने आया है. आइये आपको बताते हैं जनरल मुनीर ने क्या कहा..

पाकिस्तानी सैनिकों ने की थी घुसपैठ

रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना के मुख्यालय में दिए भाषण में जनरल मुनीर ने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच 1948, 1965, 1971, और कारगिल युद्धों में, साथ ही सियाचिन में, हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है." 1999 में मई से जुलाई के बीच लड़े गए कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू-कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी. भारत ने 'ऑपरेशन विजय' के तहत इन घुसपैठियों को सामरिक पोस्टों से पीछे हटने पर मजबूर किया था.

After 25 years, Pakistan Army accepts its direct involvement in Kargil War. A first, since so far, they claimed it was "Mujahideens". Pakistan even refused to take even officers' bodies: https://t.co/gfggSHOEv8 pic.twitter.com/DuUpjpjodd

