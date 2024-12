एक और हादसा होते-होते बचा! प्लेन में थे 80 यात्री.. लग गई आग, फिर पायलट ने दिखाई बहादुरी

Canada plane accident: अभी दक्षिण कोरिया में भीषण प्लेन क्रैश की खबर आई ही थी कि कनाडा के हैलिफैक्स स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार रात PAL एयरलाइंस की फ्लाइट AC2259 हादसे का शिकार हो गई. सेंट जॉन्स से हैलिफैक्स आ रही यह फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गई. इसके बाद इसका लैंडिंग गियर टूट गया और विमान में आग लग गई. प्लेन के अंदर हड़कंप मच गया.. लेकिन पायलट की बहादुरी के चलते इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. विमान को गंभीर नुकसान पहुंचा है.

यूं हुआ यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन

दरअसल, कनाडाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद विमान में सवार लगभग 80 यात्रियों को इमरजेंसी गेट से सुरक्षित बाहर निकाला गया. एयरपोर्ट स्टाफ ने यात्रियों को हवाई अड्डे के हैंगर में ले जाकर उनकी प्राथमिक जांच करवाई. बताया जा रहा है कि विमान से यात्रियों को बाहर निकालने में केवल 2 मिनट का समय लगा. इस दौरान यात्री घबराए हुए थे और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे.

पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला

हुआ यह कि लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर 20 डिग्री के कोण पर झुक गया और इसके पंख.. इंजन घिसटने लगे. विमान के बाएं हिस्से में आग लग गई लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ब्रेक लगाकर विमान को रोक लिया. हादसे की गंभीरता को देखते हुए राहत की बात यह रही कि समय पर इमरजेंसी लैंडिंग और यात्रियों की सुरक्षित निकासी से बड़ा हादसा टल गया.

वीडियो में कैद हुआ हादसा

इस हादसे की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में विमान के कुछ हिस्सों से आग की लपटें और धुआं निकलता देखा जा सकता है. हादसे की खबर मिलते ही एयरपोर्ट पर मौजूद इमरजेंसी सेवाओं ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया और आग बुझाने का काम शुरू किया.

UST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire

The airport is currently CLOSED.

This comes just hours afeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in pic.twitter.com/Givga3hDEn

— Nick Sortor (@nicksortor) December 29, 2024