Emmanuel Macron Praises Narendra Modi: पीएम मोदी के इस बयान की कायल हुई दुनिया, मैक्रों ने बांधे तारीफों के पुल, अमेरिका ने बताया ऐतिहासिक

UNGA Session: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है. न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में मैक्रों ने पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात को लेकर ये तारीफ की है. पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है.

इसी सुझाव पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि वो अपनी जगह सही थे. अमेरिका के NSA जैक सुलीवन ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है. सुलीवन ने कहा है कि मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये अपने आप में ऐतिहासिक बयान था.

'नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत'

बयान में मैक्रों ने कहा, 'भारतीय पीएम मोदी सही थे जब उन्होंने कहा कि समय युद्ध के लिए नहीं है, न कि पश्चिम से बदला लेने का या पूर्व के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने का. यह हमारे समान संप्रभु राज्यों के लिए हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का समय है.'

New York, USA | Indian PM Modi was right when he said that time is not for war, not for revenge against the west or for opposing the west against east. It is time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face: French President Emmanuel Macron at #UNGA pic.twitter.com/HJBZJELhEF

