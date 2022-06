Nupur Sharma Row: पाकिस्तान में नूपुर शर्मा के समर्थन में उठी आवाज, मौलाना ने मुसलमानों पर लगाया ये आरोप

Nupur Sharma Row: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में हैं. उनके बयान से मुस्लिम देशों में बवाल मचा है और भारत पर वे निशाना साध रहे हैं. पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ. लेकिन अब इस बीच वहां पर उनके समर्थन में आवाज उठी है.

पाकिस्‍तान के मौलाना इंजीनियर मोहम्‍मद अली मिर्जा ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया है. उन्होंने नूपुर का समर्थन करने के साथ मुसलमानों पर आरोप लगाया है. मौलाना अली ने कहा कि मुस्लिम पैनल‍िस्‍ट ने पहले नूपुर शर्मा को भड़काया और इसके जवाब में बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता ने पैगंबर के बारे में टिप्‍पणी की.

मोहम्‍मद अली मिर्जा ने कहा कि पहला दोषी वह मुसलमान है ज‍िसने किसी के धर्म के बारे में लाइव टीवी में बात की है. उन्होंने कहा कि हमें इस पूरे विवाद में पूरे माहौल को देखना होगा.नूपुर शर्मा के बयान के अंदाज से यह पता चल जाएगा कि वह पलटवार कर रही हैं. नूपुर शर्मा ने कहा कि अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो हम भी ये कहेंगे. उन्‍होंने कहा कि पहला मुजरिम वह मुसलमान है जिसने किसी के धर्म के बारे में लाइव टीवी प्रोग्राम में बात की.

Ecumenical #Salafi Engineer Muhammad Ali Mirza: The real culprit is the Muslim guy who first mocked Hindu religion in the live TV show. #BJP leader [Nupur Sharma] made remarks about the Prophet in rebuttal. Islam does not allow us to mock other religions. pic.twitter.com/P3kliMuLri

— SAMRI (@SAMRIReports) June 16, 2022