घाना में सांसदों के बीच चले लात-घूंसे, Electronic Payments Tax को लेकर हुई तकरार

नई दिल्ली: घाना (Ghana) की संसद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. यहां एक बिल को लेकर हुई बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर लात घूंसे चले. हो हल्ले से शुरू हुआ हंगामा मुक्केबाजी से होते हुए जूतम पैजार तक पहुंचा तो सदन किसी फ्री स्टाइल कुश्ती के अखाड़ा बन गया.

घाना की संसद में विवाद तब शुरू हुआ जब सोमवार को संसद में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टैक्स पर बहस हो रही थी. इसी दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए सांसद चैंबर के सामने पहुंच गए. इसके बाद सांसदों ने हाथापाई शुरू कर दी बात बिगड़ी तो इतनी बिगड़ती चली गई कि लोकतंत्र ही शर्मसार हो गया.

हालांकि बवाल बढ़ने से पहले सदन की सिक्योरिटी में तैनात मार्शलों ने हालात संभालने की कोशिश की लेकिन उनकी कोई भी कवायद काम नहीं आई. इस बीच कुछ सांसदों ने कुर्सी उठाकर फेंकने की कोशिश की लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदन में हुए बवाल के बीच कुछ लोगों ने भागकर खुद की जान बचाई तो कोई इधर उधर भटकता हुआ नजर आया. आप भी देखिए संसद का वीडियो जो अब वायरल हो रहा है.

The Parliament of the Republic of Ghana

The 4th and may be the last brawl of the year 2021. pic.twitter.com/sYnnlfta8W

— Saddick Adams (@SaddickAdams) December 21, 2021