राहत की खबर! दुनियाभर में घट रहा कोरोना वायरस के मामले, मौतों का कुछ ऐसा है आंकड़ा

Covid Data all over World: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बुधवार को कहा कि दुनियाभर में सर्वत्र कोरोना वायरस के नए मामले और इस संक्रमण से होने वाली मौतें लगातार कम हो रही हैं जो एक ‘स्वागतयोग्य गिरावट’ है. संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने मीडिया के सामने कहा कि पिछले सप्ताह कोविड-19 के 45 लाख नये मामले सामने आए जो उसके पिछले पिछले सप्ताह की तुलना में 16 फीसद कम है.

मौत के आंकड़े में गिरावट दर्ज

उसने कहा कि पिछले सप्ताह उसके पिछते हफ्ते की तुलना में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 13 फीसद घटकर 13500 रही. उसने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र को छोड़कर दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतें घटी हैं. आंकड़ों के अनुसार दक्षिणपूर्व एशिया एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में संक्रमण से मौतें क्रमश 15 एवं तीन फीसद बढ़ी है.

वैक्सीनेशन पर जोर

डब्ल्यूएचओ महानिदेशक टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने चेतावनी दी कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दी शुरू हो जाने तथा कोविड -19 के और खतरनाक रूप के संभवत: सामने आने पर विशेषज्ञों ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या और मौतों में वृद्धि की आशंका जताई है. उन्होंने कहा कि यहां तक धनी देशों में भी टीकाकरण की दरें बहुत निम्न हैं तथा 30 फीसदी स्वास्थ्यकर्मियों एवं 20 फीसदी बुजुर्गों का टीकाकरण नहीं हुआ है.

उन्होंने कहा, ‘ये टीकाकरण फासले हमारे लिए खतरनाक है. इसलिए यदि आपने टीका नहीं लिया है तो ले लीजिए. आपने टीका ले लिया है और यदि सुझाव दिया गया है तो बूस्टर लीजिए.’

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर