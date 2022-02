रूस ने किया यूक्रेन पर युद्ध का ऐलान, राजधानी कीव में धमाके हुए शुरू

मास्कोः यूक्रेन के साथ जारी गतिरोध के बीच रूस ने युद्ध का ऐलान कर दिया है. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य कार्रवाई की औपचारिक घोषणा की है. वहीं, युद्ध की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र (UN) ने पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की है. UN ने कहा है कि रूस अपने सैनिकों को हमला करने से रोके.

न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार, रूस के युद्ध की घोषणा के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके शुरू होने की खबर है. राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि यूक्रेन ने रेड लाइन पार की है.

रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों को किया था अलग

बता दें कि पिछले कई दिनों से रूस व यूक्रेन के बीच तनाव बरकरार था. इसको लेकर यूरोप सहित पश्चिमी देशों ने दोनों देशों को बातचीत के स्तर से हल ढूंढने को कहा था. इसी बीच रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी थी. इसके बाद यूरोप सहित अमेरिका व अन्य देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे.

प्रतिबंध के बावजूद रूस ने आज युद्ध की घोषणा कर दी है. न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार, राष्ट्रपति पुतिन ने औपचारिक तौर से युद्ध का ऐलान कर दिया है. ऐसे में पूरी दुनिया सकते में आ गई है. संयुक्त राष्ट्र ने पुतिन को युद्ध रोकने को कहा है. वहीं, पुतिन का कहना है कि यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं है.

वहीं, रूस के युद्ध की घोषणा के बाद राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर करे और अपने घर जाए. वहीं, नाटो देशों को लेकर पुतिन ने कहा है कि हम सभी तरह के नतीजों के लिए तैयार हैं. किसी ने अगर ऑपरेशन में दखल दिया, तो उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा.

रूस के यूक्रेन पर हमले के ऐलान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि दुनिया की प्रार्थनाएं यूक्रेन के लोगों के साथ हैं, जो रूसी सैन्य बलों द्वारा अनुचित हमले का शिकार हुए हैं. राष्ट्रपति पुतिन ने एक पूर्व-नियोजित युद्ध चुना है, जो एक विनाशकारी साबित होगा.

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022