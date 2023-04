US से लीक हुए दस्तावेजों ने उड़ाई पुतिन की नींद, बताया-अपने वफादारों से ही खाएंगे धोखा!

Putin troubled by US leaked documents: इंटरनेशनल मीडिया में अमेरिका से लीक हुए कुछ सीक्रेट दस्तावेज फिलहाल सुर्खियों में है. इन्हीं सीक्रेट दस्तावेजों से पता चलता है कि जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा धोखा मिलने वाला है और उन्हें ये धोखा अपने सबसे करीबी कर्मचारियों और वफादारों से मिलेगा. इन लीक दस्तावेजों से एक हैरान कर देने की बात सामने आई है. US के सीक्रेट पेपर्स में दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और किसी टॉप खुफिया जगह पर उनका इलाज चल रहा है. ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि पुतिन को उनके सबसे करीबी रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वेलेरी गेरासिमोव और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पैत्रुशेव से बड़ा झटका मिलने वाला है.

100 से अधिक दस्तावेज लीक दस्तावेजों में बताया गया कि निकोलाई पैत्रुशेव और वेलेरी गेरासिमोव दोनों पुतिन से गद्दारी कर सकते हैं. फिलहाल ऐसी कई अफवाहें फैली हुई है कि पुतिन कैंसर जैसी गंभीर बीमार से पीड़ित है और उनका इलाज चल रहा है. हाल ही में रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी कि अमेरिका के सुरक्षा विभाग से करीब 100 से अधिक दस्तावेज लीक हुए हैं जिनमें कई खुफिया जानकारियां थीं. इसके बाद अमेरिका का सुरक्षा विभाग सवालों के घेरे में आ गया. खुफिया दस्तावेज में पुतिन की सेहत, रूस-यूक्रेन वार और चीन-रूस से जुड़े कई मुद्दों की अहम जानकारी थी. पुतिन को है कैंसर? हाल ही में पुतिन के करीबी रहे ग्लेब काराकुलोव के एक बयान ने सनसनी मचा दी थी. उन्होंने दावा किया था कि पुतिन फिलहाल एक डर के साए में जी रहे हैं और उनको लगता है कि कोई उनकी हत्या कर देगा. ग्लेब काराकुलोव ने आगे कहा कि पुतिन किसी वार क्रिमिनल की तरह बन गए हैं. इसके अलावा वह अपनी यात्रा में विमानों को दूर रखते हैं और बख्तरबंद ट्रेनों से यात्रा करते हैं ऐसा इसलिए कि उन्हें कोई ट्रेस ना कर पाए. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|