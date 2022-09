SCO Summit समरकंद में जारी, PM मोदी की होगी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात

SCO Summit 2022: उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) के समरकंद (Samarkand) में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 (SCO Summit 2022) जारी है. पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) एससीओ समिट (SCO Summit) में भाग ले रहे हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping), रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin), पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif), उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव (Shavkat Mirziyoyev) और अन्य नेताओं ने समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में एक सामूहिक तस्वीर के लिए पोज दिया.

पुतिन से होगी पीएम मोदी की मुलाकात

बता दें कि समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे. पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता होगी. इसके अलावा पीएम मोदी ईरान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, Pakistan PM Shehbaz Sharif, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev & other leaders pose for a group photograph at Shanghai Cooperation Organisation (SCO ) Summit in Uzbekistan's Samarkand pic.twitter.com/RaTuXFhS3J

