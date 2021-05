Scotland में Indians के खिलाफ कार्रवाई पड़ी भारी, नाराज लोगों ने 8 घंटे तक घेरी रखी वैन, अंत में दोनों को छोड़ना पड़ा

ग्लासगो: स्कॉटलैंड (Scotland) के ग्लासगो (Glasgow) शहर में दो भारतीयों (Indians) को हिरासत में लिए जाने पर जमकर हंगामा हुआ. सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और भारतीयों को लेकर जा रही वैन को घेर लिया. करीब आठ घंटे वैन और उसमें बैठे इमीग्रेशन अधिकारी यूं ही फंसे रहे. बाद में स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने दोनों भारतीयों को रिहा कर दिया. यह रिहाई किसी फिल्मी सीन की तरह थी. जैसे ही दोनों वैन से बाहर निकले लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया.

स्कॉटलैंड की प्रधानमंत्री (First Minister) निकोला स्टुजर्न (Nicola Sturgeon) ने इमीग्रेशन विभाग की कार्रवाई को एकतरफा और गलत करार दिया है. हालांकि, इमीग्रेशन अधिकारियों का कहना है कि सुमित सहदेव और लखबीर सिंह नामक भारतीय स्कॉटलैंड में अवैध रूप से रह रहे हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया था. सुमित शेफ (Sumit Sehdev) और लखबीर मैकेनिक (Lakhvir Singh) हैं. दोनों 10 साल पहले ब्रिटेन आए थे, लेकिन बाद में स्कॉटलैंड शिफ्ट हो गए.

This is the moment that People Power forced the release of Sumit Sehdev and Lakhvir Singh.

They were detained following a Home Office Immigration raid during Eid - with the power of solidarity and humanity the people of Glasgow mobilised and said NO pic.twitter.com/bDCKI0UwdF

