Sri Lanka Protest: श्रीलंका में हंगामे के बीच दिखा गजब नजारा, कपल ने किया सरेआम Kiss; तस्वीर वायरल

Sri Lanka Crisis: श्रीलंका में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए. इसके बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया. इससे वहां राजनीतिक संकट और ज्यादा बढ़ गया. देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. हालात बिगड़ता देख श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा. इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें एक कपल किस करता दिख रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

न्यूजवायर ने इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, कपल्स गोल्स! एक कपल को सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान आपस में प्यार करते हुए देखा गया, जिसके कारण कोलंबो में प्रधान मंत्री कार्यालय का अधिग्रहण किया गया.

Couple goals!

A couple was seen displaying affection after participating in anti-government protests that led to the taking over of the Prime Minister's office in Colombo. pic.twitter.com/mpPG1y2fvD

— NewsWire (@NewsWireLK) July 13, 2022