छात्रों की इस हरकत पर भड़क गई टीचर, कहा- जाओ, जाकर पुल से कूद जाओ

कैलिफोर्निया: एक टीचर का काम होता है अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें सही राह दिखाना. लेकिन क्या कोई टीचर अपने छात्रों को मरने के लिए उकसा सकती है. अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक स्कूल टीचर ने अपने छात्रों ब्रिज से कूदने की नसीहत दे डाली. महिला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उसकी जमकर आलोचना हो रही है.

महिला पासो रोब्लेस के एक स्कूल में पढ़ाती है और वह राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ झंडे दिखाने को लेकर अपने स्टूडेंट्स से नाराज थी. इस वीडियो में महिला स्कूल के कंसरवेटिव क्लब के छात्रों पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहती है कि तुम लोगों को किसी ब्रिज से नीचे कूद जाना चाहिए क्योंकि तुमने एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन के विरोध में झंडे दिखाए थे.

Teacher in Paso Robles, California says conservative kids can “jump off a bridge” pic.twitter.com/GVHh7Uh7fm

— Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) November 18, 2021