Kabul: गुरुद्वारे पर हमले के बाद SFJ की ISIS को चिठ्ठी, कही ये बात

Sikh For Justice Letter to ISIS: बीते शनिवार को काबुल गुरुद्वारा पर हुए हमले (Attack on Kabul Gurudwara) पर खालिस्तानी आतंकी संगठन SFJ ने वैश्विक आतंकवादी संगठन ISIS के नाम चिठ्ठी लिखकर भारत के खिलाफ वैश्विक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सलाह दी है. यूं तो आतंकी संगठन अपने वर्चस्व और खौफ को कायम रखने के लिए दूसरे आतंकी गुटों को निशाना बनाने या खत्म करने से नहीं चूकते हैं लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जब एक आतंकी संगठन ने दूसरे आतंकी संगठन को इस तरह की सलाह दी होगी.

भारत के खिलाफ दम नहीं इसलिए सिखों को निशाना बनाया: पन्नू

खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फ़ॉर जस्टिस (SFJ) ने ISIS को शांति का पाठ पढ़ाते हुए भारत के खिलाफ वैश्विक स्तर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की सलाह दी है. भारत मे प्रतिबंधित आतंकी संगठन SFJ के वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू ISIS के नाम पत्र जारी कर कहा है ISIS के पास भारत के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं है और अफगानिस्तान में सिखों को निशाना बनाना ISIS की कायरता को दर्शाता है.

एक आतंकी संगठन की दूसरे आतंकी संगठन को सलाह

ISIS को लिखे अपने पत्र और वीडियो सन्देश में सिख फ़ॉर जस्टिस (SFJ) ने ISIS जैसे आतंकी संगठन को शांति का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि पैगंबर मुहम्मद के अपमान का ISIS को अगर बदला लेना है तो भारत के खिलाफ पूरे विश्व मे ISIS शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे.

अपने पत्र में SFJ ने लिखा कि 50 से ज्यादा इस्लामिक देशों के प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं जिसके कारण इन इस्लामिक देशों के पास भारत के खिलाफ कार्यवाही करने का साहस ही नहीं है.

बताते चलें कि SFJ जैसा आतंकी संगठन लगातार भारत के खिलाफ हथियार उठाने वाले खालिस्तानी आतंकीयों का समर्थन करता रहा है लेकिन काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के बाद अब सिख फ़ॉर जस्टिस ISIS जैसे क्रूर, धमाके और गोलियां चलाने वाले आतंकी संगठन को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सलाह दे रहा है.

भारत सरकार का बड़ा फैसला

18 जून को ISIS के आतंकियों ने कई सीरियल धमाके किए थे. इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गयी थी, वहीं ISIS के 3 हमलावर भी ढेर हो गए थे. अफगानिस्तान के तालिबानी राज में सिखों और हिंदुओ की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा सिख और हिंदू नागरिकों को ई वीजा जारी किया है, जिससे अफगानिस्तान में रहने वाले सिख और हिंदू भारत आकर सुरक्षित रह सकें.

