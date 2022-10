US News: अमेरिका में गांजा पीने या रखने के दोषी होंगे जेल से रिहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान

Marijuana Laws in the US: अमेरिका (US) के राष्ट्रपति जो बाइडेन (जो बाइडेन) ने मारिजुआना (Marijuana) या गांजा को लेकर बड़ी घोषणा की है. बाइडेन ने उन सभी अमेरिकियों को माफ कर दिया है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मारिजुआना की छोटी मात्रा रखने के लिए दोषी ठहराया गया था. उन्होंने कहा कि सिर्फ गांजा पीने या रखने के आरोप में किसी को जेल में बंद करना सही नहीं है.

अधिकारियों का अनुमान है कि मारिजुआना के साधारण कब्जे के लिए संघीय सजा पाए लगभग 6,500 लोगों को लाभ होगा. बता दें केवल मारिजुआना के कब्जे के अपराध में वर्तमान में कोई भी संघीय जेल में नहीं है. अधिकांश सजा राज्य स्तर पर होती है. हालांकि बाइडेन ने कहा, ‘संघीय माफी से लोगों के लिए रोजगार, आवास और शिक्षा प्राप्त करना आसान हो जाएगा.’

गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में, बाइडेन ने मारिजुआना के उपयोग को अपराध से मुक्त करने के साथ-साथ दोषियों की सजा माफ करने का वादा किया था.

'जेल भेजना बहुत से लोगों की जान ले चुका है'

बाइडेन ने गुरुवार को कहा, "मारिजुआना रखने के लिए लोगों को जेल भेजना बहुत से लोगों की जान ले चुका है और लोगों को ऐसे आचरण के लिए जेल में डाल दिया गया है जो अब प्रतिबंधित नहीं है."

राष्ट्रपति ने कहा, "मारिजुआना रखने के लिए लोगों को जेल भेजने से बहुत से लोगों की जान चली गई है और लोगों को ऐसे आचरण के लिए जेल में डाल दिया गया है जिसे कई राज्य अब प्रतिबंधित नहीं करते हैं." उन्होंने कहा कि गैर-श्वेत लोगों को मारिजुआना के लिए जेल जाने की सांख्यिकीय रूप से कहीं अधिक संभावना थी.

सभी राज्य के राज्यपालों से भी माफी देने का आह्वान करेंगे बाइडेन

डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति ने कहा कि वह सभी राज्य के राज्यपालों से मारिजुआना माफी जारी करने का आह्वान करेंगे. बाइडेन ने न्याय विभाग और स्वास्थ्य विभाग को यह समीक्षा करने का भी निर्देश दिया कि संघीय कानून के तहत मारिजुआना को कैसे वर्गीकृत किया गया है. उन्होंने कहा, "हम मारिजुआना को हेरोइन के समान स्तर पर और फेंटेनाइल से अधिक गंभीर स्तर पर वर्गीकृत करते हैं, इसका कुछ मतलब नहीं बनता."

मारिजुआना पहले से ही 19 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में कानूनी है. इस चिकित्सा उपयोग 37 राज्यों और तीन अमेरिकी क्षेत्रों में कानूनी है.

