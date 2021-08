Weird News: चिड़िया को मारकर खा गया अभी तक शाकाहारी माना जाने वाला कछुआ, Video वायरल

वॉशिंगटन: अभी तक ये माना जाता था कि कछुआ (Tortoise) शाकाहारी होता है. लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक कछुआ चिड़िया को मारकर खा (Tortoise Hunts Bird) गया. कछुए के मांस खाने से वैज्ञानिक हैरान हैं.

बता दें कि ये वीडियो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी (Cambridge University) के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया. वीडियो में दिख रहा है कि कछुआ घात लगाकर चिड़िया पर हमला करता है और उसे अपने जबड़ों में दबोच लेता है. इसके बाद कछुआ चिड़िया को खा जाता (Tortoise Eats Bird) है.

Researchers capture on film the unexpected moment when a giant #tortoise – thought to be vegetarian – attacks and eats a tern chick: https://t.co/GsAWXSltRs

Warning: some viewers may find scenes in this film distressing.@Peterhouse_Cam @jstgerlach #Seychelles pic.twitter.com/wOTb7WN9JO

— Cambridge University (@Cambridge_Uni) August 23, 2021