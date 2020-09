शहीद सैनिकों के अपमान पर घिरे डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर फिर साधा निशाना

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव (US Election) से पहले एक नए खुलासे ने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अटलांटिक मैगजीन के मुताबिक, ट्रंप ने शहीद अमेरिकी सैनिकों को ‘लूजर’ कहा था और उनकी याद में बनाये गए स्मारक जाने से इनकार कर दिया था. इस खुलासे के बाद विपक्ष ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

अटलांटिक मैगजीन (The Atlantic magazine) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में फ्रांस यात्रा के दौरान ट्रंप ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को लूजर कहा था और बारिश का बहाना बनाकर उनकी स्मारक पर जाने से इनकार कर दिया था. हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है.

The Democrats, together with the corrupt Fake News Media, have launched a massive Disinformation Campaign the likes of which has never been seen before. They will say anything, like their recent lies about me and the Military, and hope that it sticks... But #MAGA gets it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020