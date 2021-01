Capitol Hill हिंसा: ट्विटर ने स्थायी रूप से बंद किया Donald Trump का अकाउंट, अब नहीं कर पाएंगे कोई Tweet

वॉशिंगटन: कैपिटल हिल (Capitol Hill) हिंसा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए ट्विटर (Twitter) ने उनके अकाउंट को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. कंपनी की ओर से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर खाते को भविष्य में और हिंसा की आशंका को देखते हुए स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है. इससे पहले, लगभग सभी प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स ने ट्रंप के खातों को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया था.

ट्विटर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है, ‘हमने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा किए गए हालिया ट्वीट्स की समीक्षा की. जिसके बाद भविष्य के खतरे को देखते हुए हमने उनका अकाउंट स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है'. ट्विटर की इस कार्रवाई के बाद ट्रंप अब अपने अकाउंट को ओपन भी नहीं कर सकते हैं. उनके ट्वीट और प्रोफाइल फोटो तक हटा दिए गए हैं.

After close review of recent tweets from Trump's account and the context around them — specifically how they are being received and interpreted on and off Twitter — we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence: Twitter https://t.co/eg5ovKvkxb pic.twitter.com/bLK94TlWYI

— ANI (@ANI) January 8, 2021