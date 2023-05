UK Murder Case: लंदन में 42 साल पहले हुई थी भारतीय मूल के बच्चे की हत्या, पुलिस ने फिर खोला केस; इमोशनल कर देगी ये कहानी

UK police to re-open murder case of Vishal Mehrotra after 42 years: ब्रिटेन की पुलिस ने भारतीय मूल के आठ साल के एक स्कूली बच्चे की बेरहमी से हत्या के मामले की फाइल फिर से खोली है. जो चार दशक पहले घर लौटते समय लापता हो गया था. विशाल मेहरोत्रा नामक यह बच्चा 29 जुलाई 1981 को साउथ लंदन से लापता हो गया था. उसी दिन किंग चार्ल्स और डायना की शाही शादी हुई थी. 7 महीने बाद विशाल वेस्ट ससेक्स (West Sussex) के रोगेट गांव के पास मृत पाया गया था. इस मामले में हैरानी की बात ये है कि अब तक उसकी हत्या के मामले में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सका है.

बेटे की याद में छलका पिता का दर्द ससेक्स पुलिस ने कहा है कि सरे और ससेक्स की क्राइम टीम ने ब्रिटेन में दिखायी गयी इस मामले से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री और पॉडकॉस्ट सीरीज पर चर्चा करने के लिए पिछले हफ्ते विशाल के पिता विशंभर मेहरोत्रा से मुलाकात की थी. उसी दौरान बच्चे के पिता को दोबारा केस ओपन करने की जानकारी दी गई थी. एक पिता के 4 दशक का संघर्ष अपने मासूम बच्चे को खोने और उसकी बेरहमी से हुई हत्या का दर्द सहने वाले पिता की आंखें अक्सर छलक उठती हैं. आपको बताते चलें कि विशंभर मेहरोत्रा ने बेटे को खोने के चार दशक बाद भी हार नहीं मानी. वो तब से ही उन परिस्थितियों की सघन जांच के लिए मुहिम चला रहे हैं जिसके तहत उनका बेटा गायब हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गयी. पुलिस का बयान ससेक्स पुलिस के सीनियर ऑफिसर मार्क चैपमैन ने कहा, ‘हम मिस्टर मेहरोत्रा और बच्चे के बाकी परिजनों के दर्द और उन सवालों का जवाब पाने की उनकी जिज्ञासा को समझते हैं कि 1981 में उसके साथ क्या हुआ था.’ उन्होंने ये भी कहा, ‘पुलिस विशाल की त्रासदपूर्ण मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने तथा उसे एवं उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कटिबद्ध है. अब तक सघन पुलिस जांच की गयी है लेकिन हम किसी भी नयी सूचना को हासिल करने और उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और हमारे अधिकारी जांच की किसी भी तर्कसंगत दिशा में बढ़ते रहेंगे. हम उस बच्चे के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं. कई एंगल से हो रही जांच बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले एक रिटायर्ड फायर फाइटर ने दावा किया था कि उसने 1981 में विशाल के गायब होने के ठीक एक दिन बाद उसे एक रहस्यमयी शख्स के साथ देखा था. डेविड बालफोर नाम के इस पूर्व सरकारी कर्मचारी ने कहा कि उन्होंने उस लड़के को ठीक वहीं देखा था, जहां से उस लड़के के अवशेष पाए गए थे. खाकी वर्दी मे वो कौन था? उन्होंने बीबीसी को बताया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने लड़के को देखा वह खाकी कपड़े पहने था. दोनों की उम्र में बहुत असामान्य अंतर था. ये बात उनके दिमाग में इसलिए खटकी थी क्योंकि इंग्लैंड में इस तरह के कपड़े पहनना बेहद असामान्य घटनाक्रम था. शाही शादी से एक दिन पहले उन्होंने एक एशियाई लड़के के साथ खाकी वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति को देखे जाने की दो अलग घटनाओं की सूचना पुलिस को दी थी, तब अधिकारियों ने कहा कि वो इससे ज्यादा कुछ बताने में असमर्थ थे.