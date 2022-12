Volodymyr Zelenskyy: अमेरिकी संसद में गूंजी राष्ट्रपति जेलेंस्की की दहाड़, कहा- यूक्रेन अभी जिंदा है...

Ukraine is alive and kicking says Zelensky: यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने वाशिंगटन में अमेरिकी संसद (US Congress) को संबोधित करते हुए कहा, 'दुनियाभर की बाधाओं, चुनौतियों और कयामत जैसे खतरे और निराशा के इस घने कोहरे के बावजूद यूक्रेन अभी जिंदा और दुश्मनों को पूरी ताकत से ठोकर मार रहा है.'

मदद का शुक्रिया: जेलेंस्की

यूक्रेन (Ukraine) पर रूस के आक्रमण (Russian invasion of Ukraine) के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अमेरिकी सांसदों को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने ये भी कहा, 'अमेरिकी कांग्रेस में आपसे और सभी अमेरिकियों से बात करना एक बड़ा सम्मान है. हमारी अस्मिता पर हुए हमले के बावजूद यूक्रेन ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसे दुनिया के आगे शर्मिंदा होना पड़े. यूक्रेन जिंदा है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. आपके समर्थन के लिए शुक्रिया. इसी ताकत के दम पर हम किसी से नहीं डरते.'

यूक्रेन ने आक्रमण के पहले चरण को जीता!

जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) के साथ एक संयुक्त संबोधन के बाद कांग्रेस के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, 'यूक्रेन ने आक्रमण के पहले चरण को जीत लिया है. रूसी अत्याचार ने हम पर अपना नियंत्रण खो दिया है. अब ये लड़ाई रोकी या फिर स्थगित नहीं की जा सकती. इसलिए जब युद्ध जारी है तो पूरे देश को सुरक्षित महसूस कराने के लिए हम तैयार हैं. आपके अभी तक दिए गए प्यार, सम्मान और सहयोग का शुक्रिया. यूक्रेन आपकी इस दरियादिली को कभी नहीं भूलेगा.'

यूक्रेन अभी जिंदा है...

अपने संबोधन में उन्होंने यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साझा मूल्यों पर भी प्रकाश डाला. जेलेंस्की ने कहा, 'मानवता के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हम दोनों देश सहयोगी हैं. अगला साल बेहद अहम है जो एक महत्वपूर्ण मोड़ से गुजरेगा, मै कह सकता हूं कि अब यूक्रेन के साहस और अमेरिका के संकल्प को यूक्रेन की जनता की स्वतंत्रता के भविष्य की गारंटी देनी चाहिए. उन लोगों की स्वतंत्रता जो अपने मूल्यों के लिए अत्याचार सहते हुए हमारे साथ खड़े हैं.'

आशा का संदेश

रूस ने यूक्रेन के लोगों के लिए आशा का संदेश देते हुए कहा कि रूसी लोगों ने बखमुत जैसे शहरों के हमें झुकाने के लिए सारी सीमाएं तोड़ दीं. लेकिन यूक्रेन ने कभी आत्मसमर्पण न किया और न ही करेगा. रूसी दिन-रात युद्ध अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बखमुत पूरी ताकत से खड़ा है. पिछले साल वहां 70000 लोग रहते थे. अब केवल चंद नागरिक बचे हैं. उस जमीन का एक-एक कोना खून से लथपथ है. डोनबास मे भीषण युद्ध हुआ. वहां भी हमारे सैनिक मजबूती से डटे हैं.'

इस जोशीले भाषण के बाद अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति को स्टैंडिंग ओविएशन भी दिया गया.

