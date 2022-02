Russia-Ukraine War: देश के लिए कुर्बान होने निकल पड़ी यूक्रेन की ये महिला सांसद, रूस के खिलाफ उठाए हथियार

कीव: यूक्रेन और रूस की जंग (Ukraine Russia war) जारी है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने देश के नागरिकों से हथियार उठाने और अपनी धरती की रक्षा करने की अपील की है. उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि वो यूक्रेन में हैं और लोगों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं. यूक्रेन में अन्य कई नागरिकों और नेताओं ने भी रूस से मुकाबले करने के लिए हथियार उठा लिए हैं. इस बीच यूक्रेन की महिला सांसद कीरा रूडिक (Kira Rudik) की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो बंदूक पकड़े हुए नजर आ रही हैं.

सांसद कीरा रूडिक ने हथियार थामे तस्वीरें सोशल मीडियो पर शेयर किया है. तस्वीर वायरल होने के बाद सांसद ने ट्वीट करके बताया कि वो कलाश्निकोव का उपयोग करना जानती हैं. यह बहुत ही वास्तविक लगता है क्योंकि कुछ दिन पहले यह मेरे दिमाग में कभी नहीं आएगा. यूक्रेन के पुरुषों की तरह ही हमारी महिलाएं भी देश की मिट्टी की रक्षा करेंगी.

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! pic.twitter.com/UbF4JRGlcy

— Kira Rudik (@kiraincongress) February 25, 2022