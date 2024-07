United Airlines: फिल्मी अंदाज में टेक ऑफ हुआ यूनाइटेड एयरलाइन का प्लेन, रनवे पर फिसला-टूटा और खो गया पहिया, फिर भी मंजिल पर सेफ लैंडिंग

Plane Loses Wheel: अमेरिका के मशहूर शहर लॉस एंजिल्स से नाटकीय ढंग से उड़ान भरते समय यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान का पहिया रनवे पर ही फिसल गया. हालांकि, इसमें सवार सभी पैसेंजर्स सही सलामत अपनी मंजिल पर लैंड कर गए. दरअसल, एयरोस्पेस दिग्गज बोइंग के लिए सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की इस सबसे नई कड़ी में लॉस एंजिल्स से उड़ान भरने वाले एक जेटलाइनर का पहिया सोमवार (8 जुलाई) को टूट गया था.

बोइंग 757-200 में सवार थे 174 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य

बोइंग 757-200 का संचालन करने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा कि लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान का पहिया खो गया, लेकिन वह अपने तय डेस्टिनेशन डेनवर में सुरक्षित रूप से उतर गया. उसमें सवार सभी पैसेंजर्स बाल-बाल बच गए. बोइंग 757-200 में 174 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य सवार थे. जान बचने की खुशी के साथ ही सभी जिंदगी भर याद रहने वाले सबक के साथ अपने-अपने घर पहुंचे.

यूनाइटेड एयरलाइन ने दी सभी यात्रियों को सुरक्षित होने की सूचना

यूनाइटेड एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "विमान का खोया पहिया लॉस एंजिल्स में बरामद किया गया था. हम आगे की जांच कर रहे हैं कि इस घटना का कारण क्या था." हालांकि, जमीन पर या विमान में सवार 174 यात्रियों और चालक दल के सात सदस्यों के घायल होने की कोई सूचना नहीं है. सभी सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एयरलाइन वीडियो नाम के अकाउंट से इस बारे में सफाई का पोस्ट भी किया गया.

United Airlines flight 1001 from Los Angeles (LAX) to Denver (DEN) lost a tire during takeoff this morning at around 7:15 AM PDT. Interestingly, this Boeing 757-200 (Reg: N14107) had been featured during Sunday's Airline Videos Live broadcast at LAX just the day before. #aviation pic.twitter.com/8gjLn0ZsQQ

— AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) July 8, 2024