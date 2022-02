अमेरिकी वायु सेना ने जापान में F-35A लड़ाकू विमानों को किया तैनात

सियोल: अमेरिका (America) ने रडार से बचने से सक्षम (Able To Evade Radar) एफ-35ए लड़ाकू विमानों (F-35A Fighter Planes) को जापान (Japan) में तैनात (Deploy) किया है. इन्हें चीन (China) या उत्तर कोरिया (North Korea) की तरफ से किए जाने वाले किसी भी तरह के संभावित हमले (Attack) का जवाब देने के लिए तैनात किया गया है लेकिन इनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

कडेना एयर बेस में किया गया था तैनात

अमेरिका भारत-प्रशांत कमान (US Indo-Pacific Command) ने अपनी वेबसाइट (Website) पर एक बयान में कहा कि अलास्का (Alaska) में 354वीं लड़ाकू शाखा के F-35A विमानों को रविवार को एकीकृत हवाई अभियान (Integrated Air Campaign) करने के लिए ओकिनावा के कडेना एयर बेस (Okinawa's Kadena Air Base) में तैनात किया गया था. योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना (US Army) द्वारा इस महीने की शुरुआत में सहयोगियों और भागीदारों के साथ प्रशिक्षण प्रयासों (Training Efforts) का समर्थन करने के लिए गुआम (Guam) में चार बी -52 परमाणु-सक्षम बमवर्षक (B-52 Nuclear-Capable Bomber) तैनात किए जाने के बाद इन लड़ाकू विमानों (Fighter Planes) की तैनाती की गई है.

अमेरिका सैन्य क्षमताओं का कर रहा प्रदर्शन

कमान ने कहा कि इनकी तैनाती यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड (US Indo-Pacific Command) की युद्ध क्षमता (Combat Capability) को बढ़ाने के निरंतर प्रयास का संकेत देता है जो अधिक घातक, सक्षम है और राष्ट्रीय रक्षा रणनीति (National Defense Strategy) का समर्थन करता है. अमेरिकी वायु सेना (US Air Force) एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपने सहयोगियों और मित्रों का समर्थन (Support) करती है. अमेरिका हाल ही में अपने सामरिक सैन्य हथियारों (Tactical Military Weapons) को हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) में पहुंचा कर अपनी सैन्य क्षमताओं (Military Capabilities) का प्रदर्शन कर रहा है.

उत्तर कोरिया ने 7 मिसाइलें की थीं लॉन्च

यह कदम उन अटकलों के बीच आया है कि 15 अप्रैल को उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन (Kim Jong Un) के दिवंगत दादा और राष्ट्रीय संस्थापक किम इल-सुंग (National Founder Kim Il-Sung) की 110वीं जयंती पर उत्तर कोरिया एक बड़ा प्रदर्शन कर सकता है. उत्तर कोरिया ने पिछले महीने 7 मिसाइलें लॉन्च (Launch Missiles) करके इस क्षेत्र में तनाव (Tension) बढ़ा दिया है. इसमें मध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइलें भी थीं जो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र (Western Pacific) में अमेरिकी द्वीप गुआम (American Island Guam) को निशाना बनाने में सक्षम है.

