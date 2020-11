US: बाइडेन बोले- मैं ऐसा राष्ट्रपति बनने की प्रतिज्ञा लेता हूं जो समाज को जोड़ेगा

वाशिंगटन: अमेरिका ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली पहली महिला कमला हैरिस (Kamala Harris) ने आज देश को संबोधित किया. जो बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ऐसा राष्ट्रपति बनने की प्रतिज्ञा लेता हूं जो समाज को जोड़ेगा.

सबसे पहले कमला हैरिस ने ट्वीट करके अमेरिकी जनता को शुक्रिया कहा. और बताया कि आज जो बाइडेन और वह राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

उन्होंने कहा, 'अमेरिकी लोगों को शुक्रिया जिन्होंने हम में भरोसा दिखाया.'

कमला हैरिस ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा संघर्ष मांगती है, बलिदान मांगती है. लेकिन इसमें भी एक आनंद और प्रगति दिखती है क्योंकि, हमारे पास एक बेहतर भविष्य को बनाने की शक्ति है.

कमला हैरिस ने कैम्पेन स्टाफ, वॉलेंटियर्स सभी को शुक्रिया कहा. उन्होंने कहा, 'हमारे कैम्पेन स्टाफ और वॉलेंटियर्स को शुक्रिया जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा लोगों इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ा.'

बता दें कि भारतवंशी कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है. वह अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला हैं. यही नहीं, हैरिस देश की पहली भारतवंशी, अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी.

‘फीमेल ओबामा’ के नाम से लोकप्रिय हैरिस सीनेट की सदस्य भी पहली बार ही बनी थीं.

Thank you to the American people for the faith you have entrusted in us. Tune in now as President-elect @JoeBiden and I address the nation. https://t.co/KQvJiWIEdJ

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 8, 2020