कमला हैरिस के लिए 'नाचो-नाचो' कैंपेन, सालों बाद अचानक क्यों याद आए नाना-नानी; लिखा भावुक संदेश

Kamala Harris Grandparents: अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का फोकस डोनाल्ड ट्रंप को मात देने पर है. भारतीय समुदाय की कमला हैरिस के कैंपेन को अब बॉलीवुड का टच भी मिल गया है और कैंपेन के लिए 'नाचो-नाचो' गाने को शामिल किया गया है. चुनाव कैंपेन के बीच कमला हैरिस ने अपने नाना-नानी को याद किया है. बता दें कि कमला हैरिस के नाना पीवी गोपालन तमिलनाडु के तिरुवारूर जिले के मन्नारगुडी में स्थित थुलसेंद्रपुरम गांव में ही रहने वाले थे.

कमला हैरिस को क्यों याद आए नाना-नानी?

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन में बिजी कमला हैरिस ने ग्रांडपैरेंट्स डे के मौके पर अपने नाना-नानी को याद किया है और एक भावुक संदेश पोस्ट किया है. कमला हैरिस ने एक्स पर लिखा, 'जब मैं छोटी थी तो भारत में अपने नाना-नानी से मिलने जाती थी. तब मेरे नानाजी मुझे सुबह की सैर पर ले जाते थे, जहां वो समानता के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के महत्व पर चर्चा करते थे. वे एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहे थे.'

ये भी पढ़ें- भारत के इस गांव में है कमला हैरिस का ननिहाल, सड़कों पर लगे पोस्टर; मंदिर में हो रही विशेष पूजा

कमला हैरिस ने आगे लिखा, 'मेरी दादी ने जन्म नियंत्रण (Birth Control) के बारे में महिलाओं से बात करने के लिए हाथ में लाउड स्पीकर लेकर पूरे भारत की यात्रा की थी. पब्लिक सर्विस और बेहतर भविष्य के लिए उनकी लड़ाई की प्रतिबद्धता आज भी मुझमें जीवित है. सभी दादा-दादी को राष्ट्रीय दादा-दादी दिवस की शुभकामनाएं, जो अगली पीढ़ी को आकार देने और प्रेरित करने में मदद करते हैं.'

As a young girl visiting my grandparents in India, my grandfather took me on his morning walks, where he would discuss the importance of fighting for equality and fighting corruption. He was a retired civil servant who had been part of the movement to win India’s independence.… pic.twitter.com/vOpgtsomQN

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 8, 2024