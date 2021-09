जो बाइडेन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, टीका लेने के बाद कही ये बात

वॉशिंगटन: दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और वैक्सीन को महामारी के खिलाफ बड़ा हथियार माना जा रहा है. इस बीच अमेरिका अब कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज (Corona Vaccine Booster Dose) लगाने पर जोर दे रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई और इसके साथ ही सभी योग्य लोगों को टीका लेने की सलाह दी.

कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की जानकारी जो बाइडेन (Joe Biden) ने खुद ट्वीट कर दी. उन्होंने कहा, 'आज मैंने कोविड-19 टीके की बूस्टर शॉट ली. पहली और दूसरी खुराक की तरह ही यह भी सुरक्षित और आसान है. टीका लगवाएं. क्या हम सब मिलकर जीवन बचा सकते हैं और इस वायरस को हरा सकते हैं.' जो बाइडेन ने कहा कि कोविड-19 बूस्टर शॉट्स उन लोगों के लिए कोरोना वायरस से और भी अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा, जो ज्यादा जोखिम में हैं. इसलिए मुझे मेरा बूस्टर डोज मिला है और आप हर उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करें, जो टीका लगावाने के योग्य हैं.

Today I got my COVID-19 booster shot—and just like my first and second dose, it was safe and easy.

Get vaccinated. Together, can we save lives and beat this virus. pic.twitter.com/gtNAQqmOoj

— Joe Biden (@JoeBiden) September 27, 2021